Un ritrovamento agghiacciante quello avvenuto questa mattina in via San Martino a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Secondo quanto portato alla luce dai carabinieri di Firenze, sarebbe stato rinvenuto all’interno di una borsa abbandonata il feto di una bambina.

Feto in una borsa abbandonata a Firenze

Erano circa le 11.45 di questa mattina quando il dipendente di una farmacia comunale di Campi Bisenzio ha scorto per strada, in via San Martino, una borsa abbandonata a pochi centimetri di distanza dal raccoglitore per farmaci. Al suo interno, la raccapricciante scoperta: un feto di poche settimane che si presume appartenere ad una bambina partorita al nono mese di gravidanza, avvolta in una coperta e con ancora il cordone ombelicale attaccato.

Sul corpo della piccola, ad una prima ispezione degli inquirenti, non sarebbero stati rinvenuti i segni di violenza.