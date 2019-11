Proprio mentre Heather Parisi, intervistata da Barbara d’Urso durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, raccontava di essere stata vittima di violenza domestica da parte di un ex compagno, è emerso un profondo problema che riguarda la sua famiglia.

Sembrerebbe, infatti, che il rapporto con le prime due figlie, Jacqueline e Rebecca, sia piuttosto complicato.

La frecciatina contro Heather Parisi

Nel corso dell’intervista, è entrato in studio il marito della ballerina, Umberto Anzolin, insieme ai due figli nati dal loro legame. Così, Heather Parisi ha commentato: “In totale abbiamo 6 figli”.

Eppure, la secondogenita Jacqueline non le ha mandate a dire.

Con una brevissima story pubblicata su Instagram, la 19enne ha commentato la trasmissione, che era ancora in corso, scrivendo: “Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?”. Come se non bastasse, ha taggato anche la conduttrice Barbara D’Urso.

Questa story è stata seguita da altri video, i quali sono stati immediatamente rimossi dalla ragazza. A riguardo, Jacqueline ha commentato: “Ho rimosso i video per non fare lo stesso errore fatto l’anno scorso”, senza spiegare nulla di più.

Non c’è traccia delle due figlie sui suoi social

In effetti, i social non mentono. La Parisi pubblica solo foto e video insieme ai due gemelli e al nuovo marito, mentre non c’è traccia delle altre due figlie.

Dal canto loro, Rebecca e Jacqueline risultano essere molto unite, ma la mamma non compare mai. Compaiono, invece, le due ragazze assieme ai loro papà. Addirittura, una foto pubblicata dalla 19enne, che la ritrae insieme a Rebecca e ai rispettivi padri, è corredata dalla didascalia: “La mia vittoria più grande. Rebbi, papi & Giorgio”.

Una famiglia allargata

Heather Parisi è stata sposata dal 1993 al 1999 con Giorgio Manenti, imprenditore bolognese. Dalla loro unione, terminata probabilmente a causa di alcuni guai giudiziari dell’uomo, è nata la primogenita Rebecca.

Successivamente, nel 2000, la ballerina statunitense ha iniziato una relazione con Giovanni Di Giacomo, un noto ortopedico, da cui ha avuto la secondogenita Jacqueline Luna.

Invece, dal 2013, la Parisi fa coppia fissa con Umberto Maria Anzolin, un noto imprenditore vicentino. Dal loro amore, sono nati i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, grazie alla fecondazione assistita.