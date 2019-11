Momenti di forte paura sul tratto autostradale che collega Spotorno a Savona, sulla A10 in Liguria. Un tir, secondo quanto si apprende dai comunicati dei Vigili del Fuoco, ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire, all’interno della galleria Fornaci.

Tir in fiamme in galleria tra Spotorno e Savona

Un incendio improvviso che al momento non trova una spiegazione. È accaduto tutto all’interno di una galleria dell’autostrada A10, nel tratto che collega Spotorno a Savona in Liguria, in direzione Genova. Il tir stava attraversando la galleria Fornaci quando all’improvviso ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. Il fumo scatenatosi dall’incendio ha presto invaso l’intero tunnel all’interno del quale stavano transitando altre auto.

32 persone intossicate in ospedale

Accorse immediatamente sul luogo diverse ambulanze e camionette dei Vigili del Fuoco in soccorso delle persone nella galleria. Secondo quanto accertato per ora, sarebbero 32 le persone rimaste intossicate all’interno della galleria, molte della quale si apprende fossero a bordo di un autobus che stava transitando immediatamente dietro al Tir in fiamme.

#19novembre 10:45, #incendio di un mezzo pesante in una galleria sulla #A10, all’altezza di Spotorno (SV) in direzione di Genova: evacuate alcune persone dalle autovetture. Al momento non sono segnalate persone coinvolte. Intervento in corso dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/qe8bNi2ou6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 19, 2019

Un lungo e tempestivo intervento da parte dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme mentre molte delle auto nella galleria sono state fatte evacuare in contromano lungo il tratto precedentemente chiuso al traffico.

Le 32 persone intossicate sono state trasferite nei vicini ospedali di Pietra Ligure e Savona per accertamenti ma sembrano stare tutte bene. Anche l’autista del camion in fiamme, scappato dalla galleria tempestivamente, è uscito indenne dal rogo.