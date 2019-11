È una Vladimir Luxuria che se potesse riuscirci, dimenticherebbe quanto vissuto, ancora una volta. Intervistata da Fanpage.it, l’ex parlamentare commenta quanto accaduto ieri sera nel corso del dibattito avvenuto a Live – Non è la d’Urso, durante il quale il critico d’arte Vittorio Sgarbi non ha indugiato a ripeterle, con insistenza, frasi che l’hanno umiliata.

Live – Non è la d’Urso: lo scontro con Vittorio Sgarbi

“Sono stata così male che non ho dormito, preferisco dimenticare tutto quello che è accaduto“, sono le parole di Vladimir Luxuria rilasciare a Fanpage.it che ha raccolto il suo sfogo all’indomani di un’accesa discussione scoppiata in quel di Live – Non è la d’Urso.

In particolare, è uno sfogo che si concentra su determinate frasi rimaste impresse nel corso della discussione, pronunciate da Sgarbi: “Sei stata un uomo o no? Non mentire. Ce l’hai il ca**o o no? Che l’hai o no? Io sempre avuto grande rispetto di te. Io amo i travestiti, li amo e non rompere il ca**o a me“. Parole molto forti, lasciate andare davanti a milioni di telespettatori che hanno assistito al dibattito approcciandosi in quanto tale, come uno show ma che di show hanno ben poco.

Lo sfogo di Vladimir Luxuria

“Sentirsi vittima nel branco non è bello, forse pensavo di essere più forte.

Me lo sarei dovuta aspettare – ha raccontato Luxuria a Fanpage.it – Magari non in quei termini e con quel linguaggio. Forse ho sbagliato anche io“. Un resoconto amaro e che l’ha ferita ancora, sul piano personale e pubblicamente. “Metto tutto alle spalle ma la prossima volta starò più attenta agli interlocutori“. Un discorso a posteriori, col senno di poi che non permette di tornare indietro ed evitare di essere ferita ancora una volta da parole pronunciate con tono fermo in un contesto che centrifuga tutto irreparabilmente, i sentimenti, lo spettacolo, le persone e l’intrattenimento.