A seguito delle polemiche esplose intorno alla vicenda del no del sindaco di Biella alla concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, a parlare è il primo cittadino della città del Piemonte orientale.

La polemica era esplosa a seguito della scelta di Ezio Greggio al posto di Segre e il successivo rifiuto del conduttore a ricevere l’onoreficienza.

Il sindaco di Biella si scusa con Liliana Segre

Claudio Corradino, sindaco di Biella, si è scusato con Liliana Segre ed Ezio Greggio, lo ha fatto ai microfoni di Stasera Italia in onda su Retequattro. Il primo cittadino ha chiarito il suo punto di vista in merito alla vicenda innanzitutto scusandosi con i diretti interessati: “Io sono stato un cretino, lo ammetto, e chiedo scusa alla Segre e a Greggio”.

In seguito ha poi dichiarato che a suo parere, “Su questa cosa è stata fatta una speculazione indegna da parte di tutti quanti, mi dispiace”.

Secondo Corradino l’intera vicenda è stata “una grandissima sciocchezza che è diventata una cosa nazionale”.

L’invito alla Segre per il giorno della memoria

Il sindaco di Biella ha concluso affermando che: “La signora Segre non ha bisogno che arrivi il sindaco di Biella a darle la cittadinanza, è patrimonio dell’umanità e le chiedo ancora scusa”.

Claudio Corradino ha inoltre dichiarato di aver proposto alla senatrice di presenziare alle commemorazioni della città in occasione della Giornata della Memoria.

La polemica dietro la cittadinanza onoraria

Tutto è iniziato con il secco no del sindaco Claudio Corradino alla proposta di conferire a Liliana Segre la cittadinanza onoraria per il comune di Biella. Il motivo che ha spinto il no a tale proposta presentata da ben due liste civiche era che, a detta del sindaco, la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau non ha mai fatto nulla per Biella e il biellese. Una risposta che ha sollevato un polverone mediatico alimentato dal fatto che la scelta è poi ricaduta su Ezio Greggio.

Il conduttore di Striscia la Notizia ha però declinato l’offerta parlando del suo profondo rispetto per Liliana Segre: “Per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria”.