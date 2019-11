Andrea Damante sembrerebbe essere nuovamente innamorato. L’ex tronista è stato paparazzato insieme a una bellissima ragazza bionda a Milano. I due sembrano davvero affiatati e la ragazza potrebbe, finalmente, far dimenticare a Damante la sua ex Giulia De Lellis e anche a mettere a tacere alcune voci su un suo flirt con Belen di qualche mese fa.

Andrea Damante e Viviana affiatati negli scatti di Chi

Andrea Damante, il bel tronista ora deejay, è stato paparazzato dal settimanale Chi insieme ad una ragazza di nome Viviana. Della giovane si conoscono poche informazioni ma le parole del giornalista Gabriele Parpiglia offrono dei dettagli succosi su questo nuovo rapporto.

Infatti la presunta neo-coppia ha partecipato a una cena in un ristorante di sushi a Milano e la giovane avrebbe già conosciuto gli amici di Damante. Inoltre, i due avrebbero anche preso parte ad un importante evento insieme a Jemerias Rodriguez e Ignazio Moser. Andrea e Viviana, negli scatti di Chi, si scambiano tenerezze e carezze e mostrano un Andrea intento a difendere la privacy della ragazza.

La foto di Chi

Chi è Viviana Vizzini, nuova fiamma di Damante

La donna fotografata accanto ad Andrea Damante è già avvezza alla tv. Il suo nome è Viviana Vizzini, di origini siciliane ma a Milano per lavoro.

Tempo fa, la Vizzini ha preso parte a Uomini&Donne nelle vesti di corteggiatrice di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, pur non portando a termine il suo percorso. Dopo alcune puntate, infatti, la ragazza ha abbandonato il programma, non sentendosi compresa. La giovane è legatissima alla sua famiglia, avrebbe una passione smodata per i viaggi, il mare e gli animali, trascorrendo il tempo libero con i suoi amici.

Per il momento, nessuno dei due ragazzi conferma la relazione. Andrea Damante, in questo momento, è in Portogallo e si sta godendo la ritrovata serenità, mettendo una pietra sopra forse definitiva sulla sua ex Giulia De Lellis.