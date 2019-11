Buone notizie sul caso della scomparsa di Ilenia Cucchi, la 22enne italiana di cui si erano perse le tracce a Barcellona. La giovane è stata ritrovata, al momento si trova ricoverata in un ospedale poco fuori la città.

Ilenia Cucchi è stata aggredita

Secondo quanto trapelato fino ad ora, Ilenia Cucchi pare essere stata aggredita. La giovane è stata lasciata semisvenuta in strada, a trovarla un passante che l’ha soccorsa e ha avvisato immediatamente la polizia.

Ilenia è stata trasportata in un ospedale poco fuori Barcellona, al momento le stato delle sue condizioni non è stato reso noto, tantomeno che cosa le sia accaduto con precisione.

La famiglia è al momento in viaggio per raggiungerla.

Il post della cognata

La cognata, che aveva lanciato il post su Facebook per cercarla, ne ha pubblicato un altro nel quale ringrazia quanti hanno sostenuto la famiglia, specificando che alla giovane è stato fatto del male.

La scomparsa di Ilenia Cucchi

La famiglia non aveva traccia di Ilenia da circa una settimana e, preoccupata, ha lanciato un appello per trovarla. Originaria di Talamona, provincia di Sondrio, la 22enne si era trasferita a Barcellona due anni fa dove si manteneva lavorando come cameriera. Ogni giorno si sentiva con la famiglia ma quando i contatti si sono interrotti sono iniziati i sospetti che qualcosa di drammatico fosse accaduto.

Dopo una denuncia presentata ai carabinieri di Morbegno, la Farnesina è stata allertata e il padre e il fratello erano già in viaggio per andare a cercarla. Di lei avevano perse le tracce anche alcuni amici locali. Secondo alcune persone vicine alla giovane, nella serata di sabato Ilenia era stata vista allontanarsi con persone poco raccomandabili.