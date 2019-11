Di questi momenti la notizia di un mandato di cattura internazionale che grava sulla testa di Gustavo Zanchetta, vescovo argentino al momento accusato di reato di abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi.

Gustavo Zanchetta, l’accusa del pm

La notizia arriva direttamente dalla pm argentina, Maria Soledad Filtrin. Dopo numerose telefonate e numerose mail a cui non è mai stata data risposta, come si legge su Ansa, dalla magistratura di Salta, sempre in Argentina, è stato diramato il mandato di cattura internazionale per il vescovo Gustavo Zanchetta, ex vescovo di Orán e considerato figura molto vicina a Papa Francesco.

Secondo quanto emerso dall’indagine, sarebbero diverse le accuse di reato ipotizzate nei confronti di Zanchetta: tra queste l’abuso sessuale semplice e continuato ai danni di 2 seminaristi, aggravato dal fatto di essere stato commesso, come riporta sempre Ansa, da un ministro di culto.