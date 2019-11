È una Iva Zanicchi ricca di novità e progetti in cantiere quella che ha parlato a ruota libera ai microfoni di Rai Radio2, ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici. Uno sguardo al futuro, facendo trapelare qualche indiscrezione, e uno sguardo rivolto al passato, a momenti della sua vita e ai suoi amori di un tempo.

Iva Zanicchi e quelle “mostruose” parole di Benigni

Quando Iva Zanicchi inizia a parlare è difficile tenerla a freno e certo questo non era l’intento dei conduttori de I Lunatici che anzi, hanno trascorso momenti felici con la loro ospite. Tanto si mormora già sulla prossima edizione del Festival di Sanremo e anche per Iva Zanicchi, proprio Sanremo, è simbolo e amarcord.

Parlando a braccio l’Aquila di Ligonchio ha ripescato dal passato un ricordo che l’ha vista al fianco di Roberto Benigni. Un aneddoto di per sé non proprio dei più piacevoli forse ma che tuttavia ha saputo trovare positiva risoluzione.

L’aneddoto su Walter Chiari

“A Sanremo – rivela la Zanicchi in radio riferendosi a Roberto Benigni – Mi disse delle cose mostruose. Cose che non puoi dire nemmeno a una donna che batte il marciapiede“. Del contenuto di quelle parole non c’è parvenza ma come racconta la Zanicchi, si sa solamente che dopo l’accaduto Benigni ha ritenuto opportuno scusarsi con la cantante.

“Poi la settimana dopo mi chiamò e chiese perdono. Io l’ho apprezzato“, ha dichiarato sempre la Zanicchi. Chiusa la parentesi Benigni, risolta ma solamente in parte, si apre quella relativa a Walter Chiari a cui la Zanicchi rifilò un sonoro “no”. “Fu un grande maestro, facemmo sei mesi di spettacoli insieme. Lui dopo una settimana mi disse che una di quelle sere saremmo dovuti andare a letto insieme. Lo stesso giorno era arrivata la sua mamma, che mi adorava. Lei mi sconsigliò di andare a letto con Walter, lo definì un po’ birichino.

Io le dissi di stare tranquilla, che non ci sarei andata“.

In cantiere il singolo con J-Ax

Come dicevamo però, a cavallo tra passato e futuro, c’è spazio in trasmissione per disquisire su qualche progetto in cantiere. Pare infatti che sia prossimo ad essere lanciato in radio il nuovo singolo della Zanicchi che per il suo ritorno canoro avrebbe duettato con J-Ax: “Vedrete che roba. Una mezza bomba“.