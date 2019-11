Grande dolore per James Van Der Beek, icona di Dawson’s Creek, e per sua moglie Kimberly Brooke.

I due hanno perso il loro sesto figlio al quarto mese di gravidanza: per la coppia si è trattato del quarto aborto ed era per Brook l’ottava gravidanza.

L’annuncio sui social

L’annuncio è arrivato sui social proprio dall’attore: “Distrutti. Devastati. Sotto shock. È così che ci sentiamo in questo momento dopo che la piccola anima a cui pensavo di dare il benvenuto ad Aprile nella nostra famiglia…ha preso una scorciatoia a qualunque cosa ci sia oltre questa vita. “

Per la coppia è anche stato un momento di grande paura per la salute di Kimberly, che è stata ricoverata in ospedale per qualche giorno dopo l’aborto spontaneo.

Un’esperienza già vissuta, ma questa volta molto più drammatica del solito: “Ci siamo già passati prima ma mai così avanti nella gravidanza e mai con una spaventosa, terrificante paura per Kimberly e la sua salute. Sono grato che lei ora non sia ricoverata ma ora stiamo facendo i conti con tutto quanto”.

Non ha interrotto la partecipazione al programma

James Van Der Beek attualmente sta partecipando al reality Dancing With the Star (l’equivalente del nostro Ballando con le stelle) e non ha interrotto il suo impegno con il programma, spiegando: “Non pensavo davvero che avrei ballato stasera.

Ma Kimberly dal letto d’ospedale mi ha incoraggiato a farlo”.

L’attore ha ringraziato tutti coloro che sono stati vicini alla coppia: “Grazie a tutti i nostri amici e collaboratori che sono stati così magnifici per noi durante questo periodo. Come molti di voi hanno detto: ‘Non ci sono parole’, ed è vero. Ecco perché in un momento come questo è sufficiente sapere che ci siete. Siamo addolorati”.