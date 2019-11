Ivano Fossati parla alla presentazione del suo ultimo cd “Mina Fossati” in collaborazione con Mina in uscita il prossimo 22 novembre.

Al Conservatorio di Milano, il celebre cantautore rivela aneddoti particolari dietro la nascita di questo album di inediti, insieme a Massimiliano Pani, che fa le veci della madre.

Le curiosità di un album atteso da tanto tempo

Fossati ha svelato che quando gli è stato proposto un album insieme a Mina la moglie Mercedes non gli ha dato alternative: “Se dici di no chiedo il divorzio”.

E così fu. Ma il cantautore genovese svela tutti i retroscena: “La verità è che noi dovevamo fare un disco assieme già nel 1997”, rivela Fossati, “Poi saltò tutto per dissidi tra le due etichette discografiche.

Ma io me n’ero dimenticato, Mina no. E 2 anni fa è tornata alla carica. Era l’unica persona che poteva riportarmi in studio ma ora non intendo restarci, non tornerò a fare concerti o a incidere altri album”.

Massimiliano Pani ha rivelato che la composizione dell’album è stata più facile del previsto: “Lavorare con quelli veramente bravi è più facile perché non hanno frenesie artistiche, fragilità, debolezze, sanno quello che sanno fare e lo fanno al meglio”.

“Ivano era un po’ titubante all’inizio, poi ha cominciato a mandare pezzi e ogni volta arrivava una sorpresa”, ha raccontato il figlio di Mina, “Dei capolavori che ci lasciano a bocca aperta.

Fossati scrive già i versi con l’attribuzione all’uno e all’altra”.

I 2 nomi della musica si erano allontanati dalle scene

Poi si parla anche dell’altra protagonista dell’album, Mina, che ormai da anni si tiene lontana dai riflettori ma continua regalare musica ai suoi numerosissimi fan.

Fossati rivela che il segreto di Mina è quello di essere sempre un passo avanti e di guardare spesso al futuro, infatti si annoia pensando ai successi passati o ad essere lodata.

“Pensiamo che lei sia una grandissima cantante e invece è una grandissima musicista”, ha spiegato il cantautore, “Dietro ad ogni parola che canta, a ogni nota c’è un pensiero, il suo pensiero che si fa suono, lei poi non ascolta la musica la scannerizza”.