Domenica In tornerà in onda il prossimo 24 novembre, con una puntata che si preannuncia coi fiocchi. Nel salotto pomeridiano di Mara Venier tutto è pronto per accogliere una rosa di ospiti speciali che terranno compagnia al grande pubblico di Rai 1. Secondo le anticipazioni lanciate da TvBlog, saranno presenti volti amatissimi del piccolo e del grande schermo, ma non solo.

Domenica In: anticipazioni del 24 novembre

Nuovo appuntamento con il salotto pomeridiano della domenica Rai targato Mara Venier, su cui sono emerse succose anticipazioni. A partire dalle 14, la conduttrice tornerà nelle case degli italiani con interviste e approfondimenti, con un’ampia finestra dedicata all’intrattenimento.

In studio, infatti, sono attesi volti noti del mondo dello spettacolo ma non solo, perché è prevista anche un’importante partecipazione legata al tema della violenza di genere.

Gli ospiti speciali di Mara Venier

Lo studio di Domenica In si colorerà di tante sfumature artistiche, con la presenza di Marco Bocci, attore tra i più affermati dell’attuale tessuto nazionale e pronto all’uscita del suo primo film da regista intitolato A Tor Bella Monaca non piove mai (nelle sale dal 28 novembre).

Spazio anche a Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, pronti a una nuova avventura a due sul piccolo schermo con il loro show 20 anni che siamo italiani, in onda il venerdì in prima serata al termine della stagione di Tale e Quale Show.

Nella rosa di ospiti anche la cantante Gigliola Cinquetti, amata rappresentante della canzone italiana.

In studio Alfonso Bonafede e la madre di Nadia Toffa

La puntata di Domenica In è a ridosso del 25 novembre, giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Una data che Mara Venier non poteva trascurare nel suo pomeriggio televisivo. In studio con lei, in relazione al focus dedicato al tema, anche Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia.

Altra ospite molto attesa è la madre di Nadia Toffa, Margherita, presente per parlare della figlia e della sua battaglia.

La Iena, recentemente scomparsa a causa di un tumore, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo italiano e una parte della puntata sarà incentrata sulla sua figura.