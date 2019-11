Non se l’aspettava quasi nessuno, ma Una Storia da Cantare, il programma del sabato sera di Rai 1 dedicato ai cantautori italiani, è stato un clamoroso successo della rete: oltre 4 milioni di telespettatori per oltre il 21% di share. Dall’altra parte l’inarrivabile Tu Si Que Vales con i suoi 5 milioni e rotti di teste. Ma quando c’è un programma della concorrenza che fa ascolti da evento tv, i numeri di Rai 1 (che invece di affondare arriva a totalizzare uno dei dati auditel più interessanti della stagione) non possono che essere celebrati come una vittoria. Ruggeri contro De Filippi quindi.

Ma qual è il sentiment della sfida tv?

“Facciamo cose diverse”

Intervistato dal settimanale Vero, il cantante (conduttore part time), chiacchieratissimo sui social, ha spiegato di non essere in concorrenza col carrozzone De Filippi. “Si tratta di trasmissioni talmente diverse da essere assolutamente incomparabili” ha detto. E sulla De Filippi: “Lei allestisce grandi spettacoli, conosce l’umanità e in qualche modo la spettacolarizza. Noi facciamo un’altra cosa…”. E Ruggeri ha decisamente ragione. Tu Si Que Vales attinge ad un bacino nazional popolare con un target rivolto verso il basso (anagraficamente e non solo) anche se la trasversalità è massima, Una Storia da Cantare raccoglie pubblico molto più adulto e con un livello di istruzione superiore.

La De Filippi, dal canto suo e dalle colonne del Fatto Quotidiano, sintetizza il successo del programma così: “E’ un programma scacciapensieri con una giuria fatta di persone che si conoscono e che non sono contrapposte. Ci divertiamo perché siamo più vicini al ruolo dello spettatore che a quello del giudice”.

Enrico Ruggeri – Una Storia da Cantare

Nessuna operazione nostalgia

Nel frattempo Ruggeri si oppone a chi bolla il programma condotto con la (bella e brava) Bianca Guaccero come un’operazione nostalgia: “Quello che facciamo noi è ripercorrere una delle esperienze italiane più belle fatte nel dopoguerra…I cantautori sono un fiore all’occhiello di questo Paese”.

E sulla sua esperienza da conduttore (il suo programma più famoso resta Il Bivio, su Italia Uno) dice: “Ho scelto quelle cinque, sei trasmissioni che, in qualche modo, si adattassero alle mie caratteristiche…Io so fare questo, raccontare storie…”. E a proposito di storie, dopo la prima puntata dedicata a De Andrè, Una Storia da Cantare ritorna sabato con Lucio Dalla, un autore ancora più nazional popolare che potrebbe permettere al programma di crescere sugli ascolti. E pensare che lo show non doveva nemmeno condurlo Ruggeri…