Arriva per l’Italia un risultato estremamente soddisfacente: il sistema sanitario italiano risulta infatti essere tra i primi 10 al mondo per qualità ed efficienza secondo il Global Burden of Disease (GBD) Study.

Nella classifica l’Italia si vede superare solo da, in ordine, 3 paesi del nord Europa (Islanda, Norvegia, Olanda) e poi da Lussemburgo, Australia, Finlandia, Svizzera e Svezia.

Un sistema che funziona

l’Italia è uno dei posti al mondo in cui (se proprio deve capitare) conviene ammalarsi. Lo dice uno studio che comprende un periodo di analisi tra il 1990 ed il 2017. Dagli studi è emerso che il sistema italiano si basa su finanziamenti di tipo statale che ben si coniugano alle esigenze della popolazione italiana, laddove come è noto è la gestione regionale a fare la differenza rispetto ad altri paesi a livello mondiale.

Ci sono comunque dei problemi

Il report parla chiaro: il sistema Italia funziona, nonostante due enormi problemi che sono l’innalzamento dell’età media (la popolazione sta invecchiando) e il fatto che, complice la recessione economica degli ultimi decenni, si sono ridotti i finanziamenti statali.

Il fatto che molte decisioni vengano delegate al controllo regionale porta poi a un ulteriore fatto, ovvero la disparità di prestazioni offerte tra una regione e l’altra (con uno svantaggio per il Sud Italia).

Questo porta a “differenze di aspettativa di vita di oltre 4 anni tra le diverse regioni in Italia”.

Un ruolo molto importante lo giocano le cliniche accreditate: “Anche i fornitori privati ​​accreditati dal Ministero della Salute italiano contribuiscono ai sistemi sanitari, rappresentando quasi il 30% dei letti ospedalieri totali”.