Fortunatamente nulla di grave per Silvio Berlusconi, ma in un primo momento non è stato così dopo la sua caduta a Zagabria. L’ex cavaliere è rientrato infatti in Italia da Zagabria, dove era impegnato al Ppe, per sottoporsi a diversi accertamenti clinici che hanno però escluso la temuta rottura del femore.

Silvio Berlusconi ricoverato a Milano

A chiarire la situazione ristabilendo il sereno è lo staff stesso di Berlusconi che ci ha tenuto a specificare come le condizioni di salute dell’ex premier siano in decisa ripresa. Sono stati attimi di forte preoccupazione per Silvio Berlusconi che, caduto a Zagabria, ha destato apprensione in amici e parenti.

Fortunatamente però, una volta rientrato in Italia e sottopostosi alla clinica La Madonina di Milano, a Silvio Berlusconi è stata riscontrata una semplice contusione e alcuna frattura al femore, ipotesi avanzata in un primissimo momento.

A rassicurare circa le condizioni di salute di Berlusconi, 83 anni compiuti, come dicevamo, è stato il suo staff: “Nessuna rottura di femore, clavicole, tibie o ossa varie – si legge su La Repubblica – Nessun rientro urgente. La verità è che si tratta di una banalissima contusione“.