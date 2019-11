Il momento musicale di Verissimo vede quest’oggi come protagonista Giusy Ferreri. La cantante si concede all’intervista di Silvia Toffanin in cui ripercorre tutto il suo successo e le principali tappe della sua vita. Dal rapporto professionale con Tiziano Ferro sino alla gioia più grande della sua vita: la nascita della piccola Beatrice.

“Questo per me è un momento perfetto“

Un’emozionatissima Giusy Ferreri entra nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La cantante è in un momento davvero felice della sua vita, costellata di musica e di grande amore verso la figlia, la piccola Beatrice. La cantante racconta anche il successo del suo ultimo singolo, Momenti Perfetti: “Questo per me è un momento perfetto soprattutto perché sono contento che sia uscito questo brano e ogni volta è sempre una grandissima gioia, di cui essere fieri e soddisfatti.

C’è da dire che mi scateno parecchio in tour con la mia band“.

Collaborazioni e successi

Il successo di Giusy Ferreri si descrive perfettamente in poche, semplici, cifre: è stata per ben 48 volte al primo posto dei singoli più venduti, vincendo anch un disco di diamante con Roma-Bangkok in collaborazione con Baby K. Per la cantante negli ultimi anni le collaborazioni con grandi artisti sono state all’ordine del giorno, da Baby K a Takagi e Ketra, con i quali ha prodotto due tormentoni estivi di grande successo come Amore e Capoeira e Jambo.

La cantante rivela: “Sono molto fiera e penso sia frutto di un bellissimo team di lavoro. Ed è un lavoro di confronto e non è un caso che da collaborazioni nascano magie così particolari che hanno portato a questi successi. Era una fase di mia apertura in cui scoprire cose nuove, ero sempre molto più introspettiva e volevo passare a brani decisamente più leggeri“.

La collaborazione con Tiziano Ferro

La carriera di Giusy Ferreri, infatti, è iniziata attraverso singoli di grande successo che hanno avuto un tono molto più introspettivo.

L’esordio in televisione avvenne ad X-Factor, in cui l’artista si fece conoscere ed apprezzare dal grande pubblico. Per lei in quel periodo è stato fondamentale il supporto del collega Tiziano Ferro: “Quando ero a X-Factor Tiziano Ferro mi dedicò Non ti scordar mai di me e il regalo più bello che mi fece fu che collaborò per il mio album dei record Gaetana. Mi ricordo quel periodo e quell’occasione perché era da anni che facevo questi tentativi perché volevo emergere“.

La nascita di Beatrice

Ma la gioia più grande per Giusy Ferreri sul lato privato è arrivata nel settembre del 2017, quando nacque la figlia Beatrice. Durante il periodo della gravidanza la cantante era impegnata nella realizzazione del suo album di successo Girotondo e a Silvia Toffanin racconta che fondamentale per la creazione del disco fu la presenza nel suo grembo della piccola. L’artista racconta il successo del singolo Le cose che canto, dedicato alla figlia Beatrice, e ricorda i momenti della gravidanza: “Le cose che canto la dedico a mia figlia, ma l’album Girotondo l’ho inciso tutto con lei in grembo. Girotondo è un album intero che abbiamo cantato insieme. Lei ascolta tanto le mie canzoni“.