Continua la terribile ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio tutto il nord-ovest. Piemonte e Liguria sono le due regioni più colpite.

Nell’alessandrino un’auto è stata travolta dal fiume Bormida, mentre a Savona una frana ha isolato un intero quartiere.

Auto nel fiume Bormida

È di questi minuti la notizia che un’auto con a Bordo tre persone è stata travolta dal fiume Bormida. È accaduto nei pressi di Sezzadio, provincia di Alessandra, in un tratto della provincoale 186.

Intervento in atto a Sezzadio (AL), lungo la SP 186, per un’autovettura con tre persone a bordo finita nel fiume Bormida: salvate dai #vigilidelfuoco due persone, dispersa la terza pic.twitter.com/sByzqAn4xC — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo due persone, mentre la terza risulta dispersa.

Cortemilia (CN), squadre #vigilidelfuoco provvedono al monitoraggio dei ponti sul fiume Bormida in piena. Evacuate due abitazioni per smottamenti attivi nella zona #maltempo #allertameteoPIE #allertameteo pic.twitter.com/YuqfZ8AXNZ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019

A Torino il Po super il livello di guardia

Osservato speciale di oggi è il fiume Po che ha superato i livelli di guardia a Torino.

Allagati i Murazzi e buona parte del parco del Valentino, zona Borgo Medievale.

Il comune ha decisono inoltre di sospendere la maratona prevista per la mattinata di oggi.

Savona: frana isola un quartiere

Anche in Liguria la situazione si sta facendo via via più critica. La provincia più colpita è quella del savonese. A Savona una frana ha isolato un quartiere nella zona collinare della città; annunciate dal sindaco immediate azioni di ripristino di collegamenti. Il sindaco Ilaria Caprioglio ha invitato la cittadinanza alla cautela.

Due smottamenti sulla A10 Genova-Ventimiglia hanno portato alla chiusura del tratto autostradale Varazze-Arenzano direzione Genova.

Esondato il Rio Basco

Ad Albissola superiore la situazione si fa difficile a causa dell’esondazione del Rio Basco. Diverse persone sono state evacuate, una frazione, la Ellera, è rimasta isolata a seguito di una frana .