Maurizio Battista, noto comico di cabaret, ha pubblicato una foto sui suoi canali social per ringraziare i medici che si stanno prendendo cura della figlia. Anna, 3 anni, sarebbe infatti ricoverata al Bambin Gesù di Roma, ma l’attore non rivela per quali motivi. Battista ha avuto la figlia a 59 anni, insieme alla compagna Alessandra Moretti.

Maurizio Battista: la figlia è in ospedale

Il comico romano pubblica una foto con uno stringato commento: “Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma …e si..le Annarelle sono forti..“. Nell’immagine si vede solo la manina di Anna, la terzogenita del cabarettista, da cui spunta un ago cannula, mentre le parole sono un ringraziamento al personale del rinomato ospedale pediatrico, dove si stanno prendendo cura della piccola Anna.

Tantissimi i messaggi di solidarietà sotto il post comparso su Facebook, in cui i fan di Battista gli fanno sentire la loro vicinanza in questo momento.

Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma …e si..le Annarelle sono forti.. Gepostet von Maurizio Battista am Samstag, 23. November 2019

Maurizio Battista e la storia con Alessandra Moretti

Anche la moglie Alessandra Moretti si trova in ospedale insieme alla figlia, come conferma lei stessa sui social. L’attrice 32enne è la terza moglie di Battista, una storia inizialmente molto chiacchierata per via della differenza d’età tra i due. Tanto che il comico a Storie Italiane ha raccontato che il rapporto con Moretti “ha avuto un costo alto“ e, oltre alle opposizioni in famiglia, lui e la compagna hanno subito anche commenti offensivi sul web.

Alessandra Moretti e Maurizio Battista sembrano però aver trovato la gioia insieme, arricchita dalla nascita della piccola Anna nel 2016, prima per la coppia e terza figlia per il comico, che ha altri due figli dal primo matrimonio, Federica e Simone. Con loro però i rapporti non sarebbero dei più idilliaci, come raccontato dal comico in passato.