Hanno rotto nel peggiore dei modi Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, che nei mesi scorsi sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Lui, che dopo il programma ha cominciato a frequentare la giovanissima tentatrice Zoe, ha raccontato di aver interrotto con quest’ultima ogni rapporto e di volere un confronto con la showgirl.

Ippoliti ha lanciato questo “appello” durante l’ultima intervista rilasciata a DiPiú. Al settimanale però ha anche spiegato le dinamiche della rottura con la Caldonazzo e lo sviluppo dei suoi sentimenti.

Perché è finita con Nathalie Caldonazzo

Andrea e Nathalie si sono messi alla prova con Temptation Island Vip, una prova che non hanno superato.

Il falò di confronto fu un vero disastro, mentre l’intervento a Uomini e Donne non fece che peggiorare le cose. Al pubblico il quadro era più che chiaro, Zoe Mallucci giovane tentatrice aveva completamente catturato l’attenzione di Ippoliti, distogliendolo da Nathalie.

Andrea però cerca di ricostruire i fatti, offrendo agli spettatori il suo quadro. “Durante il reality con Zoe sono andato troppo oltre. Ero arrabbiato perché Nathalie aveva avuto atteggiamenti troppo confidenziali con i suoi tentatori screditando il nostro rapporto e sminuendomi” riconosce Andrea. “Ho perso la testa e sono finito tra le braccia di Zoe, che mi ha distratto in un momento di confusione e tristezza“.

Riconoscere l’errore

Andrea Ippoliti tuttavia oggi, a ment lucida, ormai lontano dal desiderio di ripicca, riconosce l’errore e si pente. Anzi potremmo parlare di errori, visto che è dispiaciuto non solo di aver agito male con la Caldonazzo, ma anche con la giovane Zoe. “Questo non è stato giusto per Nathalie, perché non meritava di essere trattata così, che ho amato profondamente“. Poi aggiunge: “Non è stato giusto per Zoe, perché ammetto di averla frequentata in parte per ripicca“.

Queste cose, Andrea vorrebbe avere l’occasione di dirle anche alla showgirl, parlandole faccia a faccia.

“Con Nathalie ora non mi sento più, non vuole più saperne di me, ma spero un giorno di chiarire, perché una donna che merita tutto il mio rispetto“. Infine ha concluso: “Anche Zoe non la frequento più, siamo usciti insieme per un periodo, ma ho capito che dentro di me deve prima andare via la figura di Nathalie. Inoltre, siamo troppo distanti per via dell’età“.