Altra tegola sulla testa di Andrea Ippoliti, discusso (ex) compagno di Nathaly Caldonazzo che, con lei, ha vissuto un durissimo falò di confronto a Temptation Island Vip. L’ex primadonna del Bagaglino lo ha liquidato dicendosi “schifata” dal suo comportamento, ma proprio negli istanti dell’addio, sui social è spuntata l’ex moglie dell’uomo. Le accuse contro di lui sono pesantissime e aprono a uno scenario inquietante del suo passato.

Temptation Island Vip: accuse durante la puntata

Durante la puntata di Temptation Island Vip del 23 settembre scorso, le dinamiche che hanno catturato l’attenzione del pubblico non riguardano soltanto la crisi tra Nathaly Caldonazzo e il suo ormai ex compagno, Andrea Ippoliti, usciti separati dall’esperienza televisiva per quello che sembra essere un punto di non ritorno sentimentale.

La battaglia si è spostata sui social, dopo quanto apparso online durante lo show. Ipppoliti, infatti, è stato destinatario di pesantissime accuse proprio a margine del falò di confronto con l’ex stella del Bagaglino, profondamente ferita dalla sua condotta nel villaggio del reality.

Tra i commenti spuntati sulla pagina Instagram della trasmissione, uno in particolare ha tenuto tutti con il naso incollato agli schermi. Si tratta del messaggio dell’ex moglie, Daniela Pandini, che ha tirato in ballo un retroscena inedito e piuttosto torbido.

L’ex moglie: “I nostri figli si vergognano di te”

Le accuse piovute su Andrea Ippoliti sono pesantissime e restituiscono un profilo diverso rispetto all’uomo fedele e corretto che ha sempre dichiarato di essere, almeno nel corso del reality di Canale 5.

La donna che scrive, presentatasi come sua ex moglie dal prossimo dicembre, è Daniela Pandini e ha lanciato strali che non potevano passare in sordina: “Ma ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie… lo hanno scoperto i nostri figli“.

Inoltre un messaggio diretto proprio all’ex concorrente (e, a quanto pare, ormai ex compagno di Nathaly Caldonazzo): “Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando tre anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu.

Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te… siamo senza parole e provo pena per te“.

I messaggi dell’ex moglie di Andrea Ippoliti su Instagram

*immagine in alto: fonte/Instagram Nathaly Caldonazzo, dimensioni modificate