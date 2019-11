La morte di Paola Vinciguerra è un lutto che ha profondamente segnato l’universo Rai in questi giorni. Anche Marco Liorni le era molto affezionato e ha voluto dire addio alla psicologa volto di La Vita In Diretta, con un post su Instagram.

In questi giorni i social si sono stretti a cordoglio attorno alla famiglia di Paola, che ha diffuso su Facebook la triste notizia.

Il messaggio di Marco Liorni

Come tanti in casa Rai, Marco Liorni era molto affezionato alla psicoterapeuta Paola Vinciguerra. Non appena appresa la notizia della sua morte, il conduttore ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto della psicologa, consulente famosa per aver preso parte a diverse trasmissioni televisive, accompagnata da poche ma essenziali parole d’affetto.

“…Quanti ancora avevano bisogno di te…” riconosce Liorni. Poi l’addio ad un’amica: “Ciao Paola, ti ho voluto bene“.

Il ricordo di Paola

Paola Vinciguerra, psicoterapeuta è scomparsa all’età di 68 anni lo scorso 21 novembre. Non solo professionista e presidentessa dell’Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico, ma anche volto tv. Il pubblico ha imparato ad apprezzarla in programmi come Storie Italiane e La Vita In Diretta. E in più di un’occasione la Vinciguerra è stata al fianco di Liorni nel programma Italia Sì.

Un rapporto, quello di Paola e Marco, che aveva oltrepassato i confini della sfera professionale, sfociando in una sincera e affiatata amicizia.

Non solo Liorni, ma tanti altri con cui ha collaborato in questi anni la dottoressa Vinciguerra si sono detti addolorati dopo aver letto il messaggio diffuso nel giorno della sua morte dai familiari.