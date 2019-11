Mentre il governo discute ancora di Quota 100 e altre novità, a dicembre, per i pensionati, arriverà una nuova gratifica oltre la tredicesima. Infatti, nel cedolino del mese verrà erogato anche il bonus pensioni di circa 155 euro. Questo ulteriore incentivo però, non andrà a tutti gli ex lavoratori ma solo chi percepisce un assegno previdenziale basso.

I requisiti per il bonus pensioni 2019

Una buona novità in arrivo per i pensionati. A dicembre, chi percepisce un assegno previdenziale di uguale o inferiore a 6.596,46 euro riceverà un bonus pensioni di 154,94 euro, oltre alla tredicesima mensilità. Tuttavia, questo beneficio viene erogato se vengono rispettati i limiti reddituali.

A questa gratifica accedono tutti coloro che abbiano un reddito inferiore o uguale a 9.894,69 euro. Nel caso di un nucleo famigliare, il limite del reddito non può superare 19.798,38 euro. Se la pensione percepita è compresa tra il minimo e i 6.751,40 euro, invece, verrà erogato un bonus ricalcolato in base alla differenza tra l’importo percepito e quello minimo. Questo bonus, che andrà ad aiutare soprattutto le fasce medio basse, si aggiungerà alla tredicesima che spetta a tutti i pensionati e lavoratori.

Quando viene erogato il bonus

Il bonus pensioni non riguarda alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali erogati dall’Inps tra cui la pensione di invalidità civile, la pensione sociale, l’assegno sociale, la rendita facoltativa di vecchiaia, la rendita facoltativa d’inabilità le pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe, gli assegni di esodo.

A partire dal 2001, dopo la legge introdotta nel 2000, viene erogato il bonus pensioni che non riguarda la tredicesima, nonostante si trovi assieme alla gratifica natalizia. Questo, infatti, è aggiuntivo e va solo a chi percepisce la pensione minima.

Riguardo al bonus e la tredicesima, questi saranno pagati al pensionato lo stesso giorno in cui percepisce il cedolino di dicembre.

Nello specifico, i pagamenti partiranno dal primo giorno utile del mese, in questo caso dal 2 di dicembre.