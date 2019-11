Questa mattina una forte scossa di terremoto ha sconvolto la notte in Albania. Il terremoto è stata avvertita anche in Italia: in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo; al momento si cerca senza sosta sotto le macerie. Il bilancio ora si ferma a 7 morti.

Il messaggio di Fiorello

“Fortissimo terremoto in Albania. 6,5 ! Poche ancora le notizie. Crolli,Feriti e persone sotto le macerie. Un abbraccio fraterno a Ermal Meta e a tutta la popolazione Albanese“, ha scritto Fiorello sui social.

Ermal Meta ha risposto poco dopo con un cuore spezzato dedicato al suo Paese.

Albania. 💔 — Ermal Meta (@MetaErmal) November 26, 2019

Due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana, dove si continua a scavare tra le macerie.

Una vittima è stata trovata a Lezha; mentre il corpo di un uomo è stato trovato sotto le macerie di un palazzo a Durazzo e altri due sono stati trovati in un albergo crollato. Un altro uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo, a Kurbin.

