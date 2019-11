Una forte scossa di terremoto ha sconvolto la notte in Albania. Intorno alle 2.54 (ora locale, le 3.54 in Italia) un sisma di magnitudo 6.4 ha provocato morti e feriti. La scossa è stata avvertita anche in Italia: in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo.

Le prime notizie sul sisma

Un giornalista albanese, Sokol Balla, in questi primi momenti di confusione, ha rivelato che ci sarebbero 3 vittime a Thumane e Lac. Intanto però il ministero della Sanità ha confermato il ferimento di 150 persone. Molti palazzi sono crollati a Durazzo e nei paesi vicini.

In questo momento si scavando senza sosta sotto le macerie: la paura è che ci siano molte persone ancora intrappolate.

Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

