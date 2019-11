L’ultima volta che Raffaella Mennoia aveva voluto parlarne era l’inizio dell’ottobre scorso quando aveva voluto confessare di trovarsi in un momento difficile della sua vita, affranta per le condizioni di salute del padre non ottimali. A distanza di oltre un mese, la mente di Uomini&Donne e spalla destra di Maria De Filippi ha deciso di tornare sulla questione, spiegando come il padre si trovi tuttora ricoverato.

Raffaella Mennoia, la sospetta latitanza sui social

L’attacco è una sorta si scusa pubblica ai suoi follower, dei quali molti in apprensione per lei, dopo una lunga latitanza sui social, in particolar modo su Instagram ove la Mennoia è sempre stata presente.

Consci e messi al corrente dei problemi di salute del padre, molti follower hanno voluto intravedere in questa assenza motivi che sicuramente hanno destato pensiero alla Mennoia. Proprio per questo motivo, la Mennoia ha voluto spiegare nelle sue storie Instagram cosa sta succedendo nella sua vita.

Le parole sul padre malato

Le condizioni di salute del padre purtroppo non sono migliorate quanto si auguravano invece i suoi fan e proprio questo ha spinto la Mennoia a spiegare: “Sta ancora molto male, è stato trasferito dall’ospedale di Tor Vergata a una struttura a Grottaferrata.

Stiamo cercando di capire come evolve la situazione, però non sta sicuramente bene“, ha confessato la Mennoia su Instagram, attraverso le sue stories. Nonostante ciò, sempre la Mennoia ha voluto ringraziare caldamente i fan che continuano imperterriti a inviarle messaggi in suo sostegno e conforto, senza mai lasciarla sola soprattutto quando il suo silenzio inizia ad essere troppo sospetto. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi chiedono quotidianamente di lui“, ha poi chiosato in ultima fase la Mennoia che ha anche voluto spendere qualche parola in merito alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.