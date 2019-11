Un gravissimo lutto per Raoul Bova che su Instagram scrive un dolce saluto per la madre. Niente dichiarazioni aperte, ma il ricordo commosso che compare sui social non lascia purtroppo spazio a molte interpretazioni. L’attore, 48 anni, può contare sulla vicinanza della compagna Rocío Muñoz Morales, che insieme a lui pubblica un addio sui social.

Raoul Bova, morta la madre dell’attore

Una foto insieme, sorridenti, sulla Harley Davidson: “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…“, scrive l’attore. Un momento felice insieme alla madre che l’attore usa per dare il triste annuncio.

Una perdita dolorosa anche per Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova da 6 anni: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’ ‘anima rock’ …come dicevo sempre io“.

Tantissimi gli amici e colleghi, oltre ai fan, che si stringono vicino all’attore in questo doloroso momento. Tra questi Filippo Magnini, Antonella Clerici, Laura Pausini, ma sono solo alcuni dei nomi più noti che hanno dedicato un pensiero a Bova dopo questa triste notizia.