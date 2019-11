La piccola Alma, figlia di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, ha da poco spento la sua prima candelina. Un momento denso di emozioni: quale migliore occasione per festeggiare in famiglia? Ecco che allora la coppia di attori, con le figlie al seguito, è stata paparazzata per ben due volte nell’arco di pochi giorni in giro per ristoranti piemontesi.

Il settimanale Chi ha sorpreso la famiglia Bova all’uscita da un ristorante torinese (Fonte: Chi)

La famiglia Bova festeggia tra Torino e le Langhe

Festa in famiglia per il compleanno della secondogenita in casa Bova-Morales, nata l’1 novembre 2018. Bova e la Morales sono stati sorpresi dal settimanale Chi all’uscita di un ristorante di Torino, in compagnia delle figlie Alma e Luna.

Carichi di fiori e pacchetti, l’allegra famiglia è reduce dai festeggiamenti con gli amici più cari. È invece il settimanale patinato Diva e Donna a pizzicare la famiglia Bova tra le colline delle Langhe, all’uscita da un ristorante.

Diva e Donna ha ripreso Raoul Bove e Rocio Morales in compagnia delle figlie nelle Langhe (Fonte: DIva e Donna)

La prossima festa sarà un matrimonio?

Tra torte di compleanno e calici di vino, chissà se la coppia pensa anche alla data del matrimonio, un evento molto atteso dai fan.

Per il momento però nessuna notizia ufficiale: solo alcuni vaghi indizi fanno presumere che i due stiano pensando ai fiori d’arancio.

Bova e la Morales impegnati sul set

Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales del resto hanno una vita molto impegnata, tra le figlie da crescere e la carriera nello spettacolo. Bova ha inoltre destato una certa preoccupazione tra i suoi fan, quando a fine ottobre ha annullato le date del suo tour teatrale Love Letters per problemi di salute.

Nella prossima primavera li vedremo insieme su Canale 5 nella nuova fiction Giustizia per tutti. Le riprese si stanno svolgendo a Torino e termineranno a gennaio 2020.

La coppia Bova-Morales torna quindi insieme sul set, proprio dove anni fa si è conosciuta: i due attori si sono infatti incontrati per la prima volta durante le riprese di Immaturi 2.