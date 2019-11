Grande paura per Guglielmo Mollicone padre di Serena, uccisa nel 2001 ad Arce.

Guglielmo Mollicone ha avuto un infarto ed è stato ricoverato urgentemente all’ospedale di Frosinone.

Una vita spesa a cercare la verità

Si attende di poter conoscere meglio la sua attuale condizione clinica: per Mollicone è senza dubbio stato un periodo di forte stress e tensione, per via dello slittamento dell’udienza preliminare alla famiglia Mottola, accusata dell’omicidio volontario della figlia.

Per un errore in un atto giudiziario l’udienza che doveva tenersi una settimana fa è infatti slittata al 13 gennaio 2020.