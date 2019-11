Willie Murphy è un’assistente sociale in pensione e la sua storia ha dell’incredibile. Vittima di un tentato furto nella sua casa di New York, grazie alla sua passione per il bodybuilding è riuscita a sventare la rapina.

Willie, la forza del bodybuilding

“Ha scelto la casa sbagliata in cui entrare”, ha dichiarato Willie a Wham. La donna, di 82 anni e con una grande passione per lo sport, in particolare per il culturismo, ha avuto la forza (d’animo e fisica) di mandare a monte i piani di uno scassinatore. L’uomo, che ha sfondato la porta di casa dell’anziana, è andato incontro ad una situazione davvero bizzarra e inaspettata.

Willie, in tutta risposta, ha impugnato un tavolo e l’ha scagliato contro il malvivente, riversandolo a terra. Non contenta, la donna ha continuato a dargliele, come si suole dire. Afferrata la scopa, lo ha continuato a colpire mentre era disteso a terra.

Prima il tavolo, poi lo shampoo negli occhi

Secondo la ricostruzione di Murphy, mentre si accingeva ad andare a letto, qualcuno aveva bussato insistentemente alla porta di casa sua, chiedendole di poter entrare. Al rifiuto dell’anziana, l’individuo dall’altra parte ha sfondato, letteralmente, la porta di casa. Dopo aver atterrato il malvivente con il tavolo, l’anziana ha avuto anche la prontezza di spruzzargli addosso dello shampoo per impedirgli di vedere chiaramente.

Willie a 82 anni solleva il doppio del suo peso

L’assurdità della storia non si ferma qui. È stato lo stesso malvivente, ferito, a chiamare i soccorsi. Willie Murphy è diventata una star in America, dopo la sua impresa, anche se, nel suo piccolo lo era già. All’età di 82 anni si allena ogni giorno ed è in grado di sollevare fino a 102 kg, più del doppio del suo peso. Murphy racconta ai giornali del suo paese di riuscire addirittura a fare le flessioni con una sola mano.

Dall’episodio, l’anziana è richiestissima per interviste e incontri. Perfino i poliziotti sopraggiunti a casa sua hanno voluto immortalare il momento con un selfie.