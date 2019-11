Metti un marito in freezer: no, non è un remake del noto film con Miriam Leone e Fabio De Luigi, ma un’idea che ormai tempo fa dev’essere venuta a una donna di Tooele, Utah, che si pensa possa aver deciso di infilare suo marito in freezer. O meglio, il corpo di suo marito.

Il ritrovamento è avvenuto solo qualche giorno fa, quando in casa dei due coniugi sono entrate le forze dell’ordine. Jeanne Souron Mathers, 69 anni, non dava sue notizie da giorni: il suo cadavere è stato trovato nel suo letto e si ipotizza che sia morta per cause naturali.

Nel congelatore, il marito morto

Molto più peculiare è stato il ritrovamento fatto nel freezer della donna: nel maxi congelatore c’era infatti il corpo del marito, Paul Edwards Mathers.

Dell’uomo si era persa ogni traccia 11 anni fa, e si supponeva fosse scomparso nel nulla. Ovviamente ora gli inquirenti stanno cercando di capire perché il cadavere dell’uomo fosse nel congelatore, e come fosse morto. Si ipotizza comunque che ci sia finito ben 11 anni fa, parallelamente al momento della scomparsa.

Nessun indizio su quanto accaduto

I due corpi appaiono come completamente intatti e privi di segni di violenza. Esami autoptici permetteranno di scavare più a fondo e di capire cos’è successo ad entrambi.

Non si sa se tra moglie e marito fosse accaduto qualcosa ed ora, ovviamente, lei non potrà raccontare più nulla. La coppia risiedeva a Tooele, a 25 chilometri da Salt Lake City, dal 2007.