Claudio Lippi si è confessato al settimanale Oggi e ha ammesso di non essere stato un padre esemplare, quando la figlia Federica era solo una bambina. Quando poi si è separato dalla moglie Kerima l’allontanamento è stato ancora più progressivo.

Un peso che il conduttore ha portato nel cuore per anni, ma non è mai troppo tardi. Quindi nell’ultimo periodo ce l’ha messa tutta per recuperare il tempo perduto. Ora non solo ha ricostruito il loro rapporto, ma si è anche rivelato un nonno fantastico per la piccola Mya Summer.

Il rimorso di Claudio Lippi

Quando Claudio Lippi era all’apice della sua carriera, completamente assorbito dal lavoro, sua figlia aveva appena 6 anni.

La cosa ha determinato l’assenza di Lippi in famiglia. “Quando mia figlia aveva 6 anni mi sono separato da sua mamma Kerima e mi sono distratto, per così dire” ha dichiarato al settimanale. “Ai tempi lavoravo tantissimo e ci vedevamo poco, ho saltato quella fase delicata. Per fortuna sua mamma è stata bravissima, le ha fatto anche da papà“.

Per fortuna, come lui stesso rivela, l’assenza è stata colmata dall’impegno della moglie. “Le è mancata la figura paterna” ribadisce. “Kerima è stata bravissima, non le ha mai parlato male di me, anzi, le diceva tante cose belle sul mio conto che forse neanche meritavo.

Non è cresciuta col risentimento“.

Una nuova vita da papà

Dopo diversi anni Lippi e la moglie sono tornati a vivere insieme. “Viviamo tutti insieme e lui è un nonno pazzesco“. Questa volta a parlare è proprio Federica che ora parla di lui come un padre “Attento, tenero e anche un po’ rompiscatole“.

Federica ha attraversato diversi ostacoli nel rapporto con il padre di sua figlia Mya e proprio nel momento più difficile, babbo Claudio è stato il supporto più importante. “Papà mi ha aiutato tanto. Con il padre di Mya la situazione era terrificante, mi confidavo con lui perché avevo bisogno di un punto di vista maschile.

Ma soprattutto, quando ero incinta, mi accompagnava ovunque“.