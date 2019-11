Il rapper Fedez sarebbe imputato in un processo per lesioni a Milano, dove a dirimere la questione ci penserà il giudice di pace. A portarlo in tribunale sarebbe il vicino di casa, con cui sarebbe scoppiata una rissa in casa del rapper e della moglie Chiara Ferragni. Intervenuto nella vicenda anche Fabio Rovazzi, in passato molto legato a Fedez con cui poi ci sarebbero stati dei diverbi, che ha testimoniato in suo favore.

Fedez imputato per lesioni a Milano

Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, dovrà comparire davanti il giudice per una denuncia per lesioni presentata dal vicino di casa, mentre un’altra contro l’uomo è stata avanzata dallo stesso rapper.

I fatti sarebbero accaduti a marzo 2016, quando il vicino si sarebbe presentato a casa del giudice di X Factor e di Chiara Ferragni nella prima mattinata. L’uomo si sarebbe lamentato della musica troppo alta, secondo quanto riportato dall’ANSA. Il vicino di casa avrebbe riscontrato un lieve trauma cranico e 10 giorni di prognosi.

La testimonianza di Rovazzi

A testimoniare durante il procedimento, per il momento in fase dibattimentale, anche Fabio Rovazzi. Lo youtuber, all’epoca in rapporti di amicizia con Fedez, sarebbe stato testimone della lite, e avrebbe dichiarato che sarebbe stato il vicino di casa il primo a prendere a pugni il rapper.

Rovazzi avrebbe poi chiamato un’ambulanza da casa di Fedez.