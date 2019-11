L’arzilla vecchietta Hattie Retroage è diventata un fenomeno mondiale. Televisioni e programmi di mezzo mondo hanno trattato la sua storia, quella di una 83enne che fa sesso 3 volte a settimana, quasi sempre con ragazzi molto più giovani di lei.

Ospite anche dalla D’Urso

Il mondo la conosce già da tempo, l’Italia l’ha potuta scoprire a apprezzare più recentemente. Hattie Retroage è stata infatti anche ospite di Barbara d’Urso nel suo programma ed ha raccontato la sua attività sessuale, per così dire peculiare per una donna della sua età.

Hattie, infatti, è una delle cougar più famose del mondo. Nel gergo sessuale, la parola indica donne di una certa età che intrattengono rapporti sessuali con uomini più giovani.

Lei ha infatti confessato: “L’orgasmo è normale. Lo faccio anche tre volte a settimana“.

Trova uomini su Tinder

Ex ballerina e psicoterapeuta, è stata sposata per 25 anni e dopo la separazione ha pubblicato un annuncio su giornale: “Cerco ragazzo con meno di 82 anni per una relazione amorosa“, facendo così accendere le luci della ribalta su di lei. Da allora, ha continuato a ricevere richieste su richieste: “Non ho mai incontrato un uomo che non volesse avere dei rapporti intimi con me“, rivela Hattie. Per trovare gli uomini si rivolge spesso ad una celebre app per incontri, Tinder.



La maggior parte di loro, inoltre, sono giovani: “Il più giovane aveva 19 anni, il più vecchio 61“, ha più volte confessato. La figlia Rama, 53 anni, è contenta per la vita sessuale della madre, mentre l’altro figlio Josh meno. “La odia, non permette ai figli di leggere i miei libri sull’argomento“.

Il segreto per arrivare così alla sua età

Nel corso dell’ospitata italiana a Live – Non è la d’Urso, la conduttrice le ha anche domandato perché non cerchi uomini della sua età. “Bisogna vedere se sono vivi” ha ironicamente risposto, facendo ridere tutto lo studio.



Hattie ora lavora anche come life coach e tra i consigli che dà alle donne è quello di tenere vivo il corpo. Durante un’intervista al Daily Mail, diede la sua ricetta per poterlo fare: “Masturbatevi per l’amor del cielo, tenete il motore in funzione, che vi vada o no“.

Per farlo, lei lo tiene anche allenato con piscina e palestra: “Preferirei non avesse rughe, ma non è un grosso problema” ha detto.