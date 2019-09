Sandra Milo si è concessa in un’intervista al settimanale Oggi in cui ha toccato temi importanti tra cui, su tutti, l’attuale situazione sentimentale. L’attrice e attuale conduttrice di Io e te ha raccontato di essere ad oggi impegnata in una relazione con il compagno Alessandro Rorato, ma che non è ancora sbocciata in tutto e per tutto: “Siamo all’inizio di un flirt“.

“Non abbiamo una relazione fisica“

Un’estate ricca di impegni per Sandra Milo, Per tutto il periodo estivo l’attrice è stata impegnata in veste di conduttrice di Io e te, il programma andato in onda su Rai 1 in questi pomeriggi d’estate, insieme a Valeria Graci e Pierluigi Diaco.

Ma anche il suo cuore ha affrontato significativi stravolgimenti. La Milo, infatti, è attualmente impegnata con Alessandro Rorato, imprenditore veneto e, al settimanale Oggi, rivela: “Non abbiamo una relazione fisica, siamo all’inizio di un flirt, che è anche la parte più bella. Ci si studia e si fanno cose divertenti insieme“. Sincera e diretta come sempre, l’attrice rivela che il rapporto con Alessandro sta attraversando una fase di conoscenza.

La rinascita di Sandra Milo

L’intervista scorre sul filo delle emozioni e Sandra Milo non si tira indietro nel raccontare dettagli anche piuttosto intimi: “Ero sola da tanti anni, pur avendo molti amici.

Nonostante la mia età, ho tanti corteggiatori, ma neanche li vedo“. E, parlando del fidanzato, l’ha così tratteggiato: “Alessandro mi ha colpito perché ha un bellissimo modo di trattare le donne, forse perché è tanto legato alla madre e alla sorella“. Un periodo di rinascita quindi, sentimentale ma anche professionale. Per Sandra Milo infatti la conduzione di Io e te proseguirà ancora su Ra1: il programma, dopo il grande successo, continuerà ad andare in onda dal 14 settembre in seconda serata per ogni sabato.