Ieri la notizia che Luca Barbareschi è stato rinviato a giudizio in merito all’inchiesta sui fondi al Teatro Eliseo di Roma di cui è direttore artistico. L’accusa è di traffico di influenze illecite: l’ipotesi della Procura è che siano state esercitate pressioni per far ottenere al Teatro 4 milioni di euro dalla Finanziaria 2017. Barbareschi non attende e in breve risponde pubblicamente con una conferenza stampa.

Barbareschi respinge le accuse

Barbareschi non ha dubbi e ieri in conferenza stampa è un fiume in piena. Dice che “non esiste il traffico di influenze“, che “non è stato fatto nulla di male, non c’è stato nessun passaggio di denaro o altro“, e soprattutto che “a dimostrare la trasparenza c’è anche il fatto che ho pagato perché venisse svolta una normale attività di lobbing“, riporta AdnKronos.

Poi incalza con quella che sarebbe una realtà per chi si occupa di teatro: “Mi dichiaro colpevole, lo sto facendo da cinque anni, busso alle porte della politica, dei politici chiedendo attenzione per il teatro, se questa è una colpa, sono colpevole. Se questa è una colpa lo sono tutti, dalla Scala al Piccolo Teatro, tutti bussano alle porte della politica“, scandisce. “Sono pronto a dare le dimissioni, a lasciare il ruolo di direttore artistico dell’Eliseo, se mi verrà chiesto dal ministro Franceschini, se sarà necessario per evitare che vengano bloccati i fondi al teatro“, chiarisce.

Poi conclude: “Sto scrivendo una lettera al Csm per annunciare che farò causa allo Stato, per danni. E vincerò!“.