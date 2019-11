Gessica Notaro ha ricordato qualche ora fa sui social la nonna, appena scomparsa. Un lungo messaggio e un video per ricordare una “grande donna”, come scrive la miss.

Il messaggio di Gessica Notaro

Le nonne sono persone indimenticabili nel cuore dei loro nipoti. Gessica Notato ha salutato la sua, per l’ultima volta, con un lungo messaggio sui social, pieno di rispetto e amore. “Oggi se ne va una GRANDE DONNA, fonte di immensa ispirazione per la nostra famiglia e non solo. Lei, che con la sua tenacia ci ha insegnato che nella vita puoi ottenere ciò che vuoi se lo desideri fortemente e che ha amato la vita e tutti noi fino al suo ultimo respiro“, ha scritto.

“Ora la lasciamo andare con la consapevolezza che avrà già incontrato suo marito Gianni che tanto le mancava e le lasciamo vivere in pace la sua Nuova Vita“, ha aggiunto. E ancora: “Grazie per tutto quello che hai fatto per me fin da quando ero bambina, grazie per tutto l’amore che ci hai dato e per essere sempre stata la nostra Guida“.

Guarda il video