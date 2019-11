Dopo i momenti particolarmente commoventi vissuti nello studio di Caterina Balivo di fronte all’ospite Francesco Facchinetti, si siede sulla poltrona di Vieni da Me l’amata Samantha De Grenet che ha voluto intrattenere il pubblico pomeridiano della Rai aprendosi su più fronti, dalla vita privata alla vita sentimentale senza tralasciare appelli.

Samantha De Grenet ospite di Caterina Balivo

Un ritorno in grande stile sul piccolo schermo quello di Samantha De Grenet che approda nello studio di Caterina Balivo, Vieni da Me, più raggiante che mai. Ovviamente, sedersi sulla poltroncina di fronte alla conduttrice comporta dover rispondere a numerose domande e molte di queste vertono proprio sulla vita privata della De Grenet.

Un bel tuffo nel passato, tanto caro e amato dalla Balivo, che riporta la conduttrice ed ex modella al lontano 1998 quando apparve per la prima volta al fianco del comico e attore toscano, Leonardo Pieraccioni.

La storia d’amore con Pieraccioni

“Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un’arma ai malpensanti“, confessa a distanza di 20 anni la De Grenet, riportando all’appello della memoria i momenti vissuti al fianco di Pieraccioni senza saltare tutte le titubanze e le incertezze. Quella storia d’amore, chiusasi dopo 2 anni e mezzo di relazione, l’aveva in qualche modo influenzata e lei, ancora giovanissima, aveva deciso di arretrare di fronte a numerose proposte.

Un fare che, col senno di poi, cambierebbe: “All’epoca non volevo passare per quella che faceva cinema perché ero fidanzata con un regista – confessa la De Grenet – Oggi, se potessi tornare indietro, accetterei tutte le proposte“.

L’appello all’ex

Proprio parlando di Pieraccioni, la De Grenet coglie la palla al balzo per avanzare un lontano appello a cui fanno eco proprio le pareti di Vieni da Me: “Se mi stai ascoltando – chiosa la De Grenet a Pieraccioni – O qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere?”, in riferimento ad una tela che lei stessa confezionò per lui.