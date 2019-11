Carichi, pronti e soprattutto vogliosi di raccontare cosa significa, per loro, essere italiani. Si avvicina l’ora x del debutto di 20 anni che siamo italiani, il programma firmato Rai che vedrà sul palco Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, l’un l’altro spalla per un tuffo nel passato tra amarcord, usi e tendenze mai davvero sopite in questi ultimi 20 anni.

20 anni che siamo italiani: l’appuntamento su Rai1

Come sono stati per gli italiani questi primi 20 anni del nuovo millennio? Ma soprattutto, com’è stato viverli? Questo il motore di un programma che arriverà in prima serata questa sera su Rai1, pronto a portare in scena una lunga storia che accomunerà il pubblico tra ricordi, eventi passati, costumi mai davvero tramontati e un po’ di divertimento.

Sul palco, il pole position, l’amatissima Vanessa Incontrada che porterà in prima persona la sua esperienza sul piccolo schermo da spagnola approdata in Italia, indagando sul valore del ventennio trascorso nel Bel Paese.

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio al timone

Lo stesso farò, da italiano, Gigi D’Alessio che al suo fianco ripercorrerà i momenti salienti di una carriera che ha attraversato il ventennio. Ovviamente però, trattandosi anche di intrattenimento e di spettacolo, non i due conduttori non saranno soli nell’impresa: al loro fianco, a carosello, arriveranno numerosi ospiti che hanno segnato con la loro personalità – e che soprattutto hanno vissuto – gli ultimi 20 anni dello spettacolo italiano.

Dal mondo del cinema a quello della musica, tanti gli ospiti attesi quali Gianna Nannini, Umberto Tozzi, Laura Chiatti, Marco Giallini solamente per citarne alcuni.

L’appuntamento, come dicevamo, è fissato per questa sera ovviamente su Rai1. A contesto e cornice dello spettacolo, una strepitosa orchestra composta da 26 elementi che accompagneranno questa immersione subacquea negli ultimi 20 anni di italianità. Atteso un gran seguito per il programma che ha già lanciato l’hashtag #20chesiamoitaliani, invitando il pubblico ad esprimere sui social la propria personale visione.