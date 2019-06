Gigi D’Alessio re del palcoscenico e del piccolo schermo: il cantautore è pronto a sbarcare su Raiuno in chiave di conduttore. La rete ammiraglia di Viale Mazzini, secondo quanto rivelato da Tv Sorrisi e Canzoni, avrebbe in serbo una novità autunnale che vede l’artista al timone insieme alla vulcanica Vanessa Incontrada. Ne ha parlato lui stesso ai microfoni del settimanale, senza nascondere una forte nota di entusiasmo davanti alle sfide professionali che lo attendono.

Gigi D’Alessio conduce con Vanessa Incontrada

Archiviato il successo di The Voice of Italy, che lo ha premiato nei panni del coach, Gigi D’Alessio rivolge il suo sguardo verso la prossima esperienza televisiva. Lo ha confermato nel corso della sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha parlato del nuovo show che condurrà con Vanessa Incontrada, in prima serata, su Raiuno.

“Non so se sarò all’altezza – ha detto l’artista – ma sono sicuro che Vanessa Incontrada sarà il mio rifugio“. Si tratta di un’esperienza che affascina il cantautore e per cui non nasconde la sua curiosità, ma che arriverà dopo gli impegni discografici dell’estate. Il primo passo, infatti, è lavorare al nuovo disco per poi tuffarsi completamente nella trasmissione.

Uno show di 3 puntate in prime time

Mentre permane il mistero sui contenuti e sul nome del nuovo format Rai, emerge qualcosa circa la struttura dello spettacolo in questione. Gigi D’Alessio ha anticipato che il suo nuovo show si comporrà di 3 puntate in prime time, ma non ha voluto (e potuto) dire molto di più ai microfoni dei giornalisti.

Non è la prima volta che il re della canzone neomelodica prende le redini di un programma in prima serata. Il pubblico lo ha visto alle prese con il palcoscenico di altre trasmissioni, tra cui il famosissimo concerto-evento Capodanno con Gigi D’Alessio.

Dal canto suo, anche Vanessa Incontrada vanta un’agenda fitta di appuntamenti televisivi, l’ultimo dei quali, una fiction, sarebbe previsto proprio per il prossimo autunno.