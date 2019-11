Mentre la polizia è sulle tracce dell’uomo sospettato di essere l’autore dell’attacco in pieno centro all’Aja, continua il tam tam mediatico. Sono in molti gli utenti che nelle ultime ore stanno postando immagini e video di quei drammatici momenti.

Aja, il terrore dei passanti

Sono diversi i video di quei momenti. In due in particolare si possono distinguere nitidamente diversi passanti correre per le strada terrorizzati. Molti di loro hanno diverse buste in mano per via della giornata di shopping. In sottofondo si sentono le grida disperate e le sirene dei mezzi di soccorso intervenuti sul posto.

Il video:

After London, we have now have a stabbing in The Hague, the Netherlands. #LondonBridge #DenHaag pic.twitter.com/lioJJN9Mfx — Jelle Simons (@jelle_simons) November 29, 2019

L’intervento dei soccorsi

In un secondo video si vede invece la zona interamente recintata dalle forze dell’ordine, con diversi passsanti sul posto intenti ad osservare la scena.

Si contano 3 feriti

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 22.30- Comincia a figurarsi un primo bilancio dell’attacco di oggi nelle vie dello shopping dell’Aja. Al momento si contano 3 persone ferite, non sono state citate vittime, il che smentirebbe quanto divulgato inizialmente sui social da alcuni testimoni.

Mancano però i dati ufficiali, la polizia continua nelle ricerche dell’uomo sospettato; nel mentre si cercano testimoni.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 23- Le vittime sono tutte e tre minori, le famiglie sono state allertate.

Al momento non è stato aperto alcun fascicolo per terrorismo.