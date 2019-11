Alda D’Eusanio, la conduttrice con una vita costellata da successi lavorativi e drammi, ha pubblicato una foto su Instagram che immortala i festeggiamenti per il compleanno di Gianni Statera, il marito scomparso vent’anni fa e con cui era sposata dagli anni ’80.

Alda D’Eusanio ricorda il marito

Un momento molto tenero quello che Alda D’Eusanio ha voluto dedicare al defunto marito Gianni Statera. L’uomo non c’è più da vent’anni ma la conduttrice e i suoi collaboratori continuano a festeggiare il suo compleanno: “Perchè per noi non sei mai morto. Ti amo Amore mio”. La D’Eusanio ha pubblicato tutto tramite una foto davanti a una torta su Instagram, la Mont Blanc, quella preferita da Statera.

Ha voluto così rendere partecipi anche i suoi seguaci di quanto ancora provi amore nei confronti del marito, circondato dall’affetto perfino di chi lavorava con lui.

Nel post, si legge ancora: “Siate immensamente felici”, con cui la conduttrice chiude spesso i suoi post, sintomo della sua voglia di vivere e sorridere.

Alda D’Eusanio e l’amore per Gianni Statera

Gianni Statera è morto nel 1999, all’età di 56 anni a seguito di una malattia ma Alda non ha smesso di pensare a lui. Sposato nel 1983, dalla presentatrice è sempre stato definito il “grande amore della sua vita“.

Alda, come raccontato tempo fa, aveva chiesto al marito di dedicarle un giorno intero della sua vita ad ogni compleanno, perché era negato con i regali. Un legame indissolubile, quindi, quello tra i due che si rinnova giorno dopo giorno tramite il ricordo della donna.

I progetti lavorativi di Alda D’Eusanio

Nel frattempo, la conduttrice sta vivendo un periodo molto fortunato dal punto di vista lavorativo. Infatti, è stata molto apprezzata come opinionista all’Isola dei Famosi, seppur con qualche polemica, ed ora è fissa nel salotto di Live-Non è la d’Urso. Sembra proprio che per prendere parte al programma di Barbara d’Urso, la conduttrice abbia dovuto dire addio a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti dato che sarebbe legata da un rapporto d’esclusiva col programma di Canale 5.