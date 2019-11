La vicenda tra Ambra Lombardo, Kiko Nalli e Gaetano Arena è ufficialmente terminata. Dopo i gossip degli scorsi giorni Ambra Lombardo ha deciso di mettere la parola fine diffidando Mediaset: nonostante quindi il Grande Fratello e gli inizi in televisione, per la modella ora la vita privata dovrà rimanere veramente privata.

Ambra diffida Mediaset

La professoressa ha deciso di spiegare la sua posizione a DiPiùTv: “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite“, ha detto. “Mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono.

Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardi la mia sfera personale“, ha spiegato, facendo quindi chiaramente riferimento ai programmi di Barbara d’Urso. “Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata. Chi non rispetterà la mia diffida finirà dritto in tribunale”.

La replica della d’Urso, comunque, non si è fatta attendere. La conduttrice non ha fatto nomi, ma ha candidamente annunciato: “Non ho più intenzione di parlare di questa storia“.