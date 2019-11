Giobbe Covatta ‘rimprovera’ Caterina Balivo: “Se mi devi intervistare, preparati“. L’attore ha infiammato lo studio di Vieni da me con la sua effervescente presenza, scatenando la reazione divertita del pubblico durante un frizzante siparietto con la conduttrice. Oggetto del ‘contendere’ la vita privata del mattatore, che ha giocato sulla data del suo matrimonio con Paola Catella.

Giobbe Covatta show a Vieni da me

Giobbe Covatta si è prestato a un sipario divertente a Vieni da me, aprendo le porte del suo mondo privato al grande pubblico. Nell’intervista, condotta da Caterina Balivo, ha toccato alcuni aspetti della sua vita matrimoniale a partire dalle nozze in salsa comica celebrate da Maurizio Costanzo.

L’attore ha sposato Paola Catella in una cornice di risate e divertimento, davanti a un testimone d’eccezione: Enzo Iacchetti, collega e amico di vecchia data.

Caterina Balivo ha ripercorso con lui alcune tappe chiave del suo rapporto con i figli e la moglie, su tutti il suo essere già mamma di un bimbo al momento delle nozze. Immediata la battuta dell’attore: “Me l’ha detto dopo che ci siamo sposati“.

Il dolce messaggio della figlia Olivia

Il figlio di Paola Catella, Niccolò, attualmente è in Australia e anche la figlia che ha avuto da Giobbe Covatta, Olivia, partirà all’estero: “Se ne vanno tutti, sarà che ho l’alito pesante” ha aggiunto l’attore.

Poco dopo, a ‘infrangere’ l’atmosfera scherzosa è intervenuto un videomessaggio della ragazza che ha rivolto un dolce pensiero al padre facendolo emozionare: “Ciao papino, quando vedrai questo video io sarò su un volo per Barcellona. Ti volevo dire che ho sempre il fischietto con me, perché qualche anno fa mi hai detto che basta fischiarlo e tu arrivi“. Gli occhi di Giobbe Covatta, per un istante, si sono fatti lucidi, a sottolineare tutto l’amore per la piccola di casa.

La battuta a Caterina Balivo

Covatta ha raccontato anche un aneddoto della sua storia d’amore, iniziata oltre 20 anni fa con una promessa alla donna che poi sarebbe diventata sua moglie: “Un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e un cane che chiameremo Isotta“.

La conduttrice ha chiesto quanto tempo è trascorso tra quella frase e il matrimonio. La risposta dell’attore non si è fatta attendere: “Ci siamo sposati nel 1993… no, nel 2003… 2013? Quando mi so’ sposato?“.

Poco dopo la battuta che ha infiammato lo studio con un coro di applausi: “Però, se tu mi devi fare l’intervista, preparati no?“. Caterina Balivo non ha trattenuto le risate, amplificando così il momento di ilarità e spensieratezza regalato dal comico al pubblico di Rai 1.