Una battuta di troppo all’ospite di turno e la gaffe è servita: Caterina Balivo ‘inciampa’ durante l’intervista a Lunetta Savino e in studio cala il gelo. La conduttrice di Vieni da me, non del tutto nuova a scivoloni in diretta, si è lasciata andare a una domanda che ha generato un palpabile imbarazzo nell’attrice, storica protagonista di Un medico in famiglia nei panni di ‘Cettina’.

Lunetta Savino ospite a Vieni da me

Lunetta Savino, attrice dalla brillante carriera e amato volto di Un medico in famiglia, è stata ospite di Caterina Balivo, a Vieni da me, durante la puntata del 27 novembre scorso.

L’artista si è prestata al famoso gioco della ‘Cassettiera’, aprendo una finestra, di volta in volta, su diverse sfumature della sua esistenza di donna e mamma felice.

Dalle novità sulla sua carriera, con un nuovo spettacolo teatrale intitolato Non farmi perdere tempo, ai dolci lineamenti del suo rapporto con il figlio 31enne Antonio, la Savino si è raccontata a tutto tondo passando poi all’inaspettato innamoramento a 60 anni.

Oggi vive un nuovo amore al fianco di Salvatore Lodato, affermato scrittore che ha incontrato a Palermo e con cui sta da circa 4 anni. Una “storia a distanza“, perché “ognuno ha i suoi spazi“, come ha svelato lei stessa alla conduttrice del talk Rai, in una rassegna di racconti che hanno stregato il pubblico.

La gaffe di Caterina Balivo gela lo studio

Durante l’intervista, è stato affrontato anche il tema della difficile separazione dell’attrice dall’allora marito: “Dopo che ti separi, la botta è forte – ha dichiarato Lunetta Savino – devi metterci un po’ per… Mi sono separata dopo 6 anni di matrimonio ma poi ne sono passati un po’ prima di ricominciare a fidarmi”.

Ed è qui che la conduttrice si è inserita con un intervento che ha gelato lo studio, una gaffe che ha visibilmente imbarazzato la sua ospite: “Ti sei divertita?

“. “Sì – ha risposto Lunetta Savino dopo un istante di esitazione e disorientamento – mi sono divertita moltissimo con le amiche“.