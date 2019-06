Peggio di così non poteva andare, forse. È quanto potrebbe essere passato per la testa di Caterina Balivo dopo la clamorosa gaffe a tinte piccanti davanti a Giorgio Mastrota. Il conduttore è stato ospite a Vieni da me e, oltre ad aver parlato del suo matrimonio con la compagna Floribeth Gutierrez si è trovato a fare i conti con il gelo il studio. A scatenare il siparietto imbarazzante è stata proprio la padrona di casa, con una battuta a dir poco inaspettata.

La gaffe di Caterina Balivo con Giorgio Mastrota

Capita spesso che in tv vadano in onda gaffe o battute infelici, e questo è quanto mai vero di fronte a quanto accaduto a Vieni da me, talk di Caterina Balivo su Raiuno.

La conduttrice si è resa protagonista di un sipario ‘scottante’ che ha sortito un effetto decisamente opposto nel parterre: gelo assoluto. Ma cosa avrà mai fatto per finire in testa all’ironia dei telespettatori?

L’occasione è stata quella dell’ospitata di Giorgio Mastrota, presente nella trasmissione per raccontare la sua vita lontano dai riflettori e i propositi per le nozze con la compagna, Flo.

Proprio tra le righe della piacevole chiacchierata si è insinuata una ‘scivolata’ della presentatrice che non è passata inosservata al pubblico. Mastrota ha risposto alle sue domande, descrivendo come ha fatto a stare fuori dalla tv per tutti questi anni. In realtà, il suo volto è una costante nelle televendite di materassi, cosa che gli ha garantito comunque una presenza fissa nel cuore degli italiani.

Tra i grandi progetti per il suo domani, avrebbe anche pensato ad allargare la famiglia: “Altri figli? Se continuano i materassi magari faccio un altro figlio, andiamo a vivere in montagna sai una cosa tira l’altra“. Ed è in questa parentesi che si è introdotta la battuta choc della Balivo: “Quindi ti tira ancora? Bravo!“.

La replica dell’ospite a Vieni da me

Smorzare il tenore della gaffe non è stata impresa facile, vista l’espressione incredula di un Mastrota colto alla sprovvista.

Alla fine è stato lui ad ammorbidire l’imbarazzo con una risposta che ha prestato il fianco a un clima più scherzoso: “Come? Cos’hai detto? Io con ‘gnocca’ pensavo di aver pronunciato una parola di troppo…“.

Caterina Balivo si era resa già conto, probabilmente, di aver detto una frase piuttosto spinta, e per questo aveva già virato su altri argomenti. Verba volant? Non si direbbe, ma lo show continua.