Di questi momenti una notizia drammatica e che arriva da Londra in maniera approssimativa e frammentaria. Si sarebbero sentiti alcuni spari esplodere sul London Bridge, notizia che sembra essere stata confermata in questi momenti dalla BBC.

Un morto, indossava un finto giubbotto esplosivo

AGGIORNAMENTO DELLE 17:41 – Arrivata conferma della polizia in questi istanti. Scotland Yard ha appena confermato che l’uomo a cui la polizia avrebbe sparato e che è morto sul London Bridge, indossava un finto giubbotto esplosivo. Sempre secondo quanto diramato dagli agenti in questi istanti direttamente da Londra, il caso continua ad essere trattato come un caso di terrorismo.

Sparatoria a London Bridge

Pochissime le notizie che arrivano dalla metropolitana londinese. Secondo quanto battuto in questi minuti dalle fonti estere, si sarebbe verificata una sparatoria a Londra all’altezza del noto London Bridge. Ancora impossibile ricostruire quanto accaduto in questi minuti. Al momento tutte le forze di polizia sono impegnate sul luogo da dove non si ha notizia circa la presenza di persone coinvolte. Secondo le fonti estere più autorevoli, sarebbe giunta alla polizia la chiamata da parte di alcuni presenti che avrebbero informato di aver sentito esplodere diversi colpi d’arma da fuoco.

La polizia arresta un uomo armato

Come riferito sul canale Twitter della Metropolitan Police inglese, la polizia sarebbe stata chiamata pochi minuti prima delle 14 di questo pomeriggio e secondo quanto promulgato, tutto sarebbe partito da un accoltellamento avvenuto nei pressi del London Bridge.

Secondo quanto confermato in questi momenti, per quanto la dinamica sia ancora tutta da chiarire, un uomo sarebbe stato arrestato dalla polizia. Ci sarebbero anche diversi feriti, cui non si conosce altro.

Un morto a London Bridge, incidente trattato come “terrorismo”

AGGIORNAMENTO DELLE 16:42 – Sui canali ufficiali della polizia inglese, tutto viene trattato tuttora come un incidente sebbene venga esplicitamente chiarito come il caso sia trattato in questo istante come terrorismo in attesa di nuovi aggiornamenti.

“Un uomo – si legge sulla pagina Twitter della Metropolitan Police – É stato colpito dalla polizia. Forniremo ulteriori dettagli quando possibile“. Attiva l’allerta rivolta ai cittadini invitati ad evitare l’intera zona in cui è tuttora in corso l’operazione da parte degli agenti di polizia in attesa di nuovi istruzioni sul da farsi. Secondo quanto ufficializzato in questi istanti dal The Sun, sarebbero circa 7 le persone rimaste ferite nell’incidente ma non si conosce la gravità delle condizioni in cui versano. Aggiunge invece il Daily Mail la notizia circa la presenza di un morto che non sarebbe però l’aggressore.