Domenica 17 novembre è tornato il grande appuntamento con Il mondo insieme, su Tv2000, al canale 28 del digitale terrestre, condotto da Licia Colò.

Un’idea nata dalla stessa Licia Colò

La trasmissione, in onda ogni domenica alle ore 15:20, racconta storie di viaggi e viaggiatori in giro per il mondo. Si tratta di un ritorno sul piccolo schermo della conduttrice Licia Colò, che dopo l’esperienza di Niagara – Quando la natura fa spettacolo su Rai 2, programma che ha registrato un notevole successo, Licia Colò si è mostrata pronta, già alla prima puntata, a questa avventura nata proprio da un’idea della conduttrice.

Durante un’intervista rilasciata a Dominpress, la Colò rivela: “Era una mia idea. Ne avevo parlato con Paolo Ruffini, direttore di Tv2000. Mai avrei immaginato che mi proponesse di trasformare l’idea in un progetto concreto il cui fine è di offrire qualità e serietà nel totale rispetto dei telespettatori“.

Un gran successo già dalla prima puntata

L’esordio de Il mondo insieme è avvenuto nel 2014 ed ha riscosso, fin dalla prima puntata, un gran successo, tanto da essere uno dei programmi più seguiti della rete. Le tematiche di ogni puntata sono come sempre i viaggi e la passione per l’avventura, argomenti che il pubblico di Licia Colò sa quanto stanno a cuore alla conduttrice.

In ogni puntata verranno raccontate storie di viaggi, di avventure, ma soprattutto di umanità.

Non solo storie di viaggi

Cogliendo l’occasione del quarto sciopero globale per il clima organizzato per il 29 novembre, ospite della prima puntata andata in onda domenica 17 novembre è stata Miriam Martinelli, una giovane attivista di Fridays For Future, che ha raccontato le sue esperienze volte a contribuire alla sensibilizzazione del prossimo riguardo le tematiche ambientali al centro del dibattito pubblico negli ultimi anni e che grazie ai vari movimenti, nati anche in rete, stanno acquistando una risonanza mediatica sempre maggiore.

Quindi, non solo storie di viaggi, ma anche di interesse per l’intera società, con l’obiettivo di fornire informazioni e proposte che possano essere una fonte di ispirazione per tutti i telespettatori.