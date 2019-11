Il 29 novembre 1970 nasceva Ylenia Maria Sole Carrisi, prima figlia di Al Bano e Romina. Oggi, Ylenia avrebbe 49 anni e sua madre, Romina, non ha mai smesso di pensarla né di sperare che la sua scomparsa, avvenuta il 31 dicembre 1993, potesse essere solo un atroce capitolo della vita della loro famiglia.

Oggi, Romina ha ricordato ai suoi follower su Instagram il compleanno della figlia, facendole dei commossi auguri virtuali: “Buon compleanno Ylenia! Avrei voluto tenerti così per sempre!”. Nell’immagine pubblicata si vede infatti una giovanissima Romina che stringe tra le braccia Ylenia, che nella foto sorride timidamente all’obiettivo.

Il ricordo perenne della figlia

In realtà, negli ultimi tempi Romina Power ha pubblicato tantissime foto della figlia scomparsa: ieri vicino a un suo primo piano scriveva “la mia dolce Ylenia” e 4 giorni fa pubblicava un’immagine di Ylenia con le due sorelle, Cristel e Romina Junior, nel giardino di casa, con una frase: “Ylenia amava moltissimo le sue sorelle”.

Lo scorso 3 novembre, Romina Power scriveva: “Novembre è il mese in cui Ylenia è nata. È scomparsa negli USA nel gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai smesso di sperare di riabbracciarla. So che dovrebbe essere molto cambiata rispetto a qui (cioè alla foto, ndr) ma se qualcuno conosce una donna che le assomiglia, per favore mi contatti.

Per favore condividete, se potete“.

La scomparsa di Ylenia

Ylenia scomparve la notte del 31 dicembre 1993 a New Orleans. In Italia era già cominciato l’anno nuovo e Ylenia ed i suoi genitori si erano sentiti telefonicamente. Il giorno prima Ylenia e suo padre avevano avuto una brutta discussione, circostanza che il padre ha poi raccontato più volte. Un testimone, Albert Cordova, avrebbe raccontato di aver visto una ragazza somigliante a Ylenia vicino al Mississipi. Secondo l’uomo, Ylenia si sarebbe buttata in acqua e non sarebbe più riemersa.