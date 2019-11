Astro Samantha torna nello spazio: è la notizia appena annunciata dall’Esa e da Riccardo Fraccaro, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con deleghe allo spazio.

Una grande soddisfazione per l’Italia e per il Capitano dell’Aeronautica militare, che comunque non partirà prima del 2022.

L’annuncio di Riccardo Fraccaro

Grande entusiasmo nel post pubblicato da Riccardo Fraccaro, che arriva a conclusione dell’appuntamento con Esa e con gli altri Paesi finanziatori. “Molti Paesi, dalla Spagna al Belgio passando per Romania e Norvegia, stanno dimostrando grande fiducia nei nostri programmi” ha scritto Fraccaro, “quali l’evoluzione di Vega e Space Rider, che già in questa fase preliminare hanno raccolto sottoscrizioni significative.

L’Italia dimostra all’Europa e al mondo la capacità di rafforzare la propria leadership”.

In chiusura dell’evento, avvenuta ieri, Fraccaro ha poi fatto il grande annuncio: “Sono felice di annunciare che Samantha Cristoforetti tornerà presto in orbita: l’Esa ha sottoscritto con l’Italia un impegno formale assicurando all’astronauta italiana un nuovo volo”.

Cristoforetti ha commentando la decisione con AdnKronos dichiarando di essere “felicissima di questa nuova missione che ha raccolto una grandissima sottoscrizione dagli Stati membri dell’Esa e dalla delegazione italiana”. Nonostante non sia la “prima volta” per Cristoforetti, si tratta comunque di una grande opportunità: “In una intera generazione pochi sono coloro che riescono a diventare astronauti ma è bello avere un grande sogno ed io ho avuto la fortuna di vederlo realizzare”.

La prima volta di Astro Samantha

Samantha Cristoforetti ha compiuto la sua prima missione spaziale nel 2014: l’astronauta ha passato 199 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dal 23 novembre 2014 all’11 giugno 2015. Prima di partire per la missione Futura con l’ASI ha dovuto fare due anni di formazionenel centro di addestramento russo degli astronauti, a Zvezdnyj Gorodok. Celebri sono i suoi video girati in stato di scarsa gravità in cui spiega come svolgere ogni tipo di attività quotidiana (bere, mangiare, lavarsi e dormire) sulla ISS.