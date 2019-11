Hanno fatto ballare tutti questa estate con il loro tormentone estivo Dove e quando. Ora il duo composto da Benji e Fede racconta a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, il suo successo. In particolare Fede regala una dedica speciale alla nonna scomparsa interpretando L’emozione non ha voce di Adriano Celentano.

“Abbiamo iniziato cantando nei ristoranti“

Per Benji e Fede gli ultimi anni sono stati quelli della consacrazione nel panorama musicale italiano. Fra un successo e l’altro si sono fatti pian piano strada fra le grandi voci della musica del nostro Belpaese e adesso più niente e nessuno sembra poterli fermare. Ma la gavetta l’hanno fatta eccome, a partire da piccoli ristorantini.

Fede racconta: “Abbiamo iniziato cantando nei ristoranti. La prima volta era un ristorante giapponese, ci avevano proposto di fare questo live e cantavamo cover e qualche pezzo nostro. Siamo cambiati ma in buona parte siamo sempre gli stessi, perché siamo sempre quei ragazzi che non hanno mai smesso di crederci“.

Fede, dedica speciale alla nonna

Ma per il duo, soprattutto per Fede, non è stato tutto rose e fiori. In particolare a livello personale per la voce della band ci sono stati alcuni lutti davvero importanti, sopratutto quello della nonna di Fede. Il cantante racconta: “Abbiamo affrontato due lutti da parte mia.

Se non ci fosse stata la musica e le persone che ho intorno, non sarebbe stata la stessa cosa. Il trauma tendi a metabolizzarlo con il tempo, ma rimane. La musica è stata una valvola di sfogo e mi ha dato la carica per continuare“. Il cantante vuole ricordare la nonna dedicandole una delle canzoni che interpretò per lei, L’emozione non ha voce di Adriano Celentano: “Mi ricordo che nonna non aveva dimestichezza con stereo o altro. Quindi cantavo per lei“.

Benji, incidente social: la versione del musicista

Il rapporto con i fan è davvero speciale per Benji e Fede, un po’ meno quello con i social che, alcune volte, hanno intrappolato il duo in un vortice di malintesi e commenti di cattivo gusto.

In particolare Benji ricorda il momento in cui scoppiò una polemica sui social, che lo accusavano di non aver abbracciato una ragazza durante un instore. Il ragazzo racconta la sua versione: “Un giorno apro i social e vedo questo video di 4 secondi dove ci sono io che non abbraccio questa ragazza e vedo tutti i commenti che dicono che sono maleducato. Lì ho avuto una reazione impulsiva però sappiamo che il mondo dei social è così: giudica senza decontestualizzare la cosa. Ci sono rimasto un po’ male per questo però è così“.